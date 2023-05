Bruxelles : arbustes, plantes vivaces et prés fleuris se généralisent dans la capitale

Rendre Bruxelles plus verte est l’une des préoccupations de Bruxelles-Mobilité. Rien que l’hiver dernier, pas moins de 910 arbres ont été plantés. La ville en compte désormais plus de 36.000. L’opération de végétalisation gagne petit à petit du terrain dans la capitale.

L’espace public a ainsi été agrémenté de 2600 mètres carrés de parterres notamment au square Jules de Trooz, square Jamblinne de Meux ou encore sur la dalle du Parlement européen. De la verdure on en retrouve aussi le long des pistes cyclables de l’avenue de la Renaissance et de la bien nommée Allée Verte sans oublier la route de Lennik. Outre le côté esthétique, il s’agit également d’accroître la perméabilité des sols.

25.000 arbustes et 50.000 plantes vivaces ont été plantés dont des espèces mellifères et odorantes censées augmenter la biodiversité rappellent Bruxelles Mobilité dans son communiqué. Mulching et prés fleuris se généralisent également sur les boulevards de la capitale.