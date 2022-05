Bruxelles : après la maison Cauchie, ces autres biens Art nouveau d'exception mis en vente

La maison personnelle de Jean Van Hall pour 1,3 million

Si Jean Van Hall est l'un des architectes Art nouveau les moins connus, ses constructions marquent certains quartiers comme le 90-92 rue Renkin à Schaerbeek.

Celle en vente actuellement pour 1,3 million d'euros sur Immoweb est plus discrète. Il s'agit de la maison personnelle de l'architecte, érigée en 1906, avenue Stroobant 12 à Ixelles, non loin de la place Brugmann. Elle totalise 330 mètres carrés et cinq chambres.

Elle est reprise dans l'inventaire du patrimoine bruxellois mais n'est pas classée.