Bruxelles : après des mois d’attente, le retour des terrasses retardé sur l’avenue de Stalingrad

Des mois qu’ils l’attendaient. La voirie du côté pair de l’avenue de Stalingrad – en chantier dans le cadre des travaux de construction de la station de métro Toots Thielemans – vient d’être remise en service, permettant enfin aux commerçants de réinstaller leurs terrasse et étalages. Et pourtant, la joie a vite fait place à l’incompréhension et à l’agacement, face aux nouvelles places de parking en face de leur établissement.

C’est le cas, notamment, de Faris, gérant de l’épicerie Espace Market. "On est surpris de retrouver des places de parking réservées pour les voitures, qui gênent parce qu’on ne peut pas mettre nos étalages", regrette-t-il, lui qui était soulagé de pouvoir enfin reprendre possession du trottoir. En raison des travaux sur la voirie, le responsable du commerce avait été contraint de déplacer ses étalages sur la rue Sallaert, une perpendiculaire à l’avenue de Stalingrad. "Les clients ont l’habitude de faire leurs achats à Stalingrad. On a changé de l’autre côté, mais personne ne voit les fruits et légumes. On se base sur les fruits et légumes. S’il n’y en a pas, notre chiffre d’affaires baisse directement", explique Faris.

On est encore une fois, pendant ce chantier, pris de court, pas mis au courant de ce qu’il se passe et lésés pour des mois et des mois encore.

Quelques mètres plus loin, l’incompréhension est la même pour le gérant du restaurant L’Océan, devant lequel des panneaux de signalisation et des plots viennent d’être installés. "Je comptais faire bouger la terrasse de la rue de la Fontaine et la remettre ici, mais c’est impossible. Je vais pouvoir mettre quoi, deux-trois tables ? Ce n’est pas intéressant pour nous. Donc on est encore une fois, pendant ce chantier, pris de court, pas mis au courant de ce qu’il se passe et lésés pour des mois et des mois encore", déplore-t-il.

Face au mécontentement, une réunion entre la Ville de Bruxelles, la Stib et les commerçants a rapidement eu lieu. "Une solution va pouvoir être trouvée pour chacun. Il y a encore des discussions qui vont avoir lieu avec la Stib, mais si tout le monde les valide, elles pourront être mises en place dans la semaine", assure Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques. De son côté, la Stib assure avoir respecté les différentes phases du chantier. Et la prochaine devrait être la remise en service de la voirie côté impair en novembre prochain.