Bruxelles accueille le championnat européen des croupiers

Bruxelles, ville de jeux à l’instar de Monte-Carlo, Baden-Baden, ou Lisbonne ?

A voir la petite foule qui se presse entre les roulettes américaines et les tables de Blackjack du casino Viage pour cette édition bruxelloise de l’European Dealer Championship, on peut le croire.

Trente-sept croupiers, venus des quatre coins de d’Europe, s’y affrontent pour le titre de meilleur croupier du continent.

Parmi eux, un Bruxellois, Mathieu Leclercq, pour qui la participation à cette compétition européenne sonne comme une consécration : " Je voulais le faire absolument parce que, pour moi, c’est comme un peu le graal de ma carrière. Dire : je suis le meilleur croupier, je suis le meilleur croupier du casino, c’est arriver au top de votre job ".

Et si la compétition est un aboutissement pour les croupiers, pour le casino hôte, c’est d’abord l’occasion de faire parler de lui et de montrer ses atouts. Des atouts qui, dans le cas du casino Viage, ne sont plus exclusivement liés aux jeux ; le groupe propriétaire " Casinos Austria " cherche à faire de ses 14.000 m2 d’encrage bruxellois, une référence du divertissement dans la capitale.

Siham Makrache directrice des relations publique chez Viage.

" Pour nous c’est important de montrer qu’on est beaucoup plus qu’un casino. Avec le Covid où on était fermé pendant 18 mois, on a souffert beaucoup. Donc, on a dû un peu regarder comment on pouvait se réinventer. C’est pour ça qu’on a investi dans le théâtre, le " digital art théâtre ". C’est la première fois qu’on a investi dans la culture et il faut continuer à investir parce que la demande elle est là.

Le champion européen des croupiers sera connu demain, au terme de la compétition. En attendant, place au jeu…