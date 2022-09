Bruxelles a-t-elle une mauvaise image dans les journaux belges ?

On dit souvent que Bruxelles a une image négative dans les médias. Et bien, trois chercheurs de la VUB ont tenté de la vérifier. Ils sortent ce matin une étude publiée dans la revue en ligne Brussels Studies.

Ils ont analysé environ 800 articles publiés ces dernières années dans huit journaux, quatre néerlandophones et quatre francophones. Des articles qui parlent de Bruxelles et de la vie dans la Région bruxelloise. Alors, parle-t-on plus positivement de Bruxelles dans la presse du nord ou du sud du pays ? Ou alors la différence se trouve-t-elle à un autre niveau ? Réponse avec l’un des chercheurs, Pascal Verhoest, il est l’invité de Geoffroy Fabré ce lundi dans Bruxelles-Matin et son interview complète est à retrouver dans la vidéo ci-dessus.