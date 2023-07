Bruxelles : à la gare du midi, des mineurs étrangers en errance (reportage)

"On a l’impression de travailler avec les personnes qui sont les plus vulnérables, et il y a très très peu de choses qui leur sont proposées" lance Anna, quelque peu désespérée. Si l’équipe de SOS Jeunes est pleine d’énergie et de bonne volonté, les travailleuses admettent être bien démunies face à l’augmentation des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) autour de la gare du midi. Elles confirment à demi-mot la montée de la violence. Mais pour elles, comme pour les autres travailleurs du secteur du sans-abrisme dans le quartier, il faut avant tout des solutions structurelles de la part du politique.