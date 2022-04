Bruxelles : à la découverte de l'avion sans ailes de la rue Belliard

Alain Loiseau ne veut pas dire combien cette folie lui a coûté. Tout au plus précise-t-il que ses économies y sont passées. Parviendra-t-il à rentabiliser cet investissement ? Il est optimiste : " Sept tournages ont déjà eu lieu, les producteurs étant ravis d’avoir à leur disposition en plein centre-ville, une véritable cabine d’avion. Les sociétés à la recherche d’un lieu original pour réunir leurs équipes ou leurs clients apprécient également. Et, le vendredi soir, les repas qui y sont organisés pour M. et Mme Tout le monde connaissent déjà un certain succès. " Alain Loiseau insiste, on n’y sert pas de la nourriture d’avion. Les repas sont fournis par un restaurant italien du quartier.

Et l’ancien pilote a voulu encore plus se faire plaisir. Quand on ouvre la porte à l’avant de la cabine, on entre dans le cockpit. " Dans les avions, on n’a plus le droit de voir le poste de pilotage. Ici, non seulement vous pouvez y entrer. Mais je vous invite même à prendre les commandes. " Ce cockpit est un simulateur de vol, d’un réalisme époustouflant. Nous avons essayé un Sion-Genève, un petit vol d’un quart d’heure. Nous avons bien entendu raté l’atterrissage, terminant dans l’herbe après avoir failli nous prendre le jet d’eau du Léman dans les ailes virtuelles, mais nous nous sommes bien amusés.

Connaissant le nombre de mordus de l’aviation que compte Bruxelles, nul doute que les candidats au vol immobile ne manqueront pas (la séance d’une heure vous coûtera aux alentours de 100 euros)