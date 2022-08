Bruxelles a désormais sa grande roue permanente installée place Poelaert

La grande roue installée place Poelaert pourra continuer à surplomber la ville pour six années supplémentaires. Le permis d’urbanisme vient d’être délivré confirme l’échevin du commerce de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain. "C’est un plus dans l’offre touristique qui amène les visiteurs venant profiter de la plus vue de la capitale", se réjouit-il sur les réseaux sociaux.

Elle avait été installée pour la première fois à cet endroit quelques mois en 2019 et en 2020. Elle est revenue au mois de juin dernier mais cette fois donc pour un laps de temps beaucoup plus conséquent. Cela fait des années que la Ville de Bruxelles envisageait d’avoir sur son territoire une grande roue permanente. C’est désormais chose faite.

L’idée, c’est d’orienter les touristes, via cette attraction, dans les quartiers du Sablon ou des Marolles notamment.