Bruxelles a des allures rétro-futuristes dans le nouveau clip de Gabriel Seize

Aviez-vous remarqué que les lunettes du clip et de l’artiste sont en forme de 16 ? Le nom de scène de Gabriel est en réalité inspiré de son vrai nom de famille : "Seisboué". "C’est à la fois une simplification de mon nom et en même temps, c’est aussi un joli clin d’œil à la musique électronique dans laquelle le chiffre 16 est omniprésent. Dans certains morceaux j’ai aussi joué avec les 16 beats des musiques de vieilles consoles de jeux vidéo." Gabriel Seize assume son côté geek.

Ces références aux jeux vidéo et au cinéma, on les retrouve évidemment dans le clip de "Falling Softly" dans lequel on découvre un Bruxelles rétrofuturiste digne de "Blade Runner" ou du "5e élément", des références cinématographiques qui ont bercé la jeunesse de l’artiste. Les lunettes mystérieuses se baladent effectivement du côté la Maison de la Radio à Flagey ou encore la Tour des Finances à Botanique. "Pour créer le clip de 'Falling Softly', j’ai passé des jours et des nuits enfermé avec des machines pour composer et produire, puis concevoir et modéliser ce clip, inventer ces lunettes mystérieuses en forme de 16 envoyées d’un univers inconnu pour trouver leur nouveau porteur, et enfin mettre en scène notre rencontre, comme le début d’une histoire que j’espère longue et riche."

Sur scène, Gabriel Seize est seul, entouré de ses synthés et de ses machines. "Le clin d'oeil à l'architecture, on le retrouve aussi sur scène! Mon installation pour un live, c’est une véritable construction architecturale. En répétitions, j’ai mis presque plus de temps à définir mon installation qu’à jouer mes morceaux". Une architecture musicale originale à découvrir dès l’automne en tournée.