Bruxelles : 7 ans après son lancement, la laverie mobile aide toujours plus de personnes sans-abri et en situation précaire

Pour les personnes sans-abri ou en situation de grande précarité, il est souvent compliqué de trouver un endroit où laver ses vêtements et où prendre soin de soi et de son corps. Lancée en 2016 par huit Bruxellois, " Bulle Wasserette Mobile " tente de régler ce problème avec un service de laverie itinérant, solidaire et gratuit dans un souci de dignité individuelle.

Concrètement, cette association dispose de deux camionnettes, équipées de deux machines à laver et d’un séchoir. Chaque semaine, 275 kilos de ligne y sont lavés, soit plus de 10 tonnes par an. En outre, trois fois par semaine, Bulle met à disposition un service de coiffure et de barbier.

En plus d’améliorer l’hygiène des personnes précarisées, ces permanences constituent aussi des moments de (re) sociabilisation autour d’un café et de la nourriture. “Je suis très content. On parle avec les gens, on peut laver notre linge. Chez moi, je suis tout seul avec la télé, personne ne vient me voir”, explique ainsi Ismaël à nos confrères de BX1.