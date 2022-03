Bruxelles : 1200 pompiers formés à intervenir dans les tunnels ferroviaires

Une intervention dans un tunnel ferroviaire est plus complexe à maîtriser qu'en milieu ouvert. Des formations sont désormais organisées pour les pompiers de Bruxelles, a annoncé lundi Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire.

D'ici à 2023, les 1200 pompiers de Bruxelles (SIAMU) recevront une formation aux interventions dans les tunnels ferroviaires. Il s'agit de mieux faire connaître la topographie complexe des lieux ainsi que le matériel de secours qui s'y trouve. Objectif: agir rapidement et de façon optimale.

Lourdes répercussions

"Un incident en milieu fermé et à plusieurs mètres sous terre requiert davantage de sang-froid car il est plus complexe à maîtriser qu'en milieu ouvert", a affirmé Infrabel qui a mis sur pied cette formation avec SIAMU.

La partie théorique de la formation aborde les spécificités de l'infrastructure ferroviaire, du trafic, des plans d'urgence, des systèmes techniques et de leur fonctionnement lors d'un incident. La partie pratique consiste en la visite des deux principaux tunnels de la capitale: la jonction entre Bruxelles Nord et Bruxelles Midi et la jonction entre Bruxelles Schuman et Josaphat.

"Un incident dans l'un de ces tunnels peut avoir de lourdes répercussions sur le trafic. Il faut donc agir vite", a souligné Infrabel.

Les deux principaux tunnels de Bruxelles sont équipés de tableaux de monitoring, caméras thermiques, fibre laser de détection et localisation d'un incendie, système de désenfumage, extracteurs et boosters de fumée vers les entrées et sorties des tunnels. Les pompiers seront familiarisés avec ces outils, le matériel d'intervention mis à leur disposition et les différentes sorties de secours.