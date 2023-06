Brussels Urban Sessions, le plus grand festival de sports urbains en Belgique revient du 6 au 9 juillet

Du 6 au 9 juillet, rendez-vous au Parc Josaphat à Bruxelles pour l'édition 2023 de Brussels Urban Sessions.

Bruxelles, capitale mondiale des sports urbains accueillera lors de l'édition 2023 de Brussels Urban Sessions, des Champions Olympiques, des Champions du Monde et plus de 250 athlètes.

Cette année encore, Brussels Urban Sessions transforme la capitale belge en scène incontournable des sports d'action. Pendant 4 jours, les meilleures athlètes mondiaux de BMX freestyle montreront leurs figures les plus incroyables sur un park BMX construit sur mesure pour l'occasion. Et, cette année, la Coupe du monde UCI de BMX freestyle compte pour la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pendant la Coupe du monde UCI de BMX freestyle, les meilleurs athlètes mondiau, dont les vainqueurs en 2022, l’américaine, championne du Monde, Hannah Roberts et le français, champion d’Europe, Anthony Jeanjean. Les champions olympiques Charlotte Worthington et Logan Martin ainsi que le Champion du Monde japonais Rimu Nakamura et 100 des meilleurs athlètes mondiaux de BMX Freestyle s'affronteront pour tenter de décrocher leur ticket pour Paris 2024 !

L'événement verra également s'affronter d'autres athlètes de haut niveau dans différentes disciplines de sports d'action tels que le parkour, le breaking et le skateboard. Le street art et une multitude d'autres activités accessibles à tous seront proposées tout au long des 4 jours.

Brussels Urban Sessions est l’un des grands événements sportifs soutenus par la région bruxelloise, et promet de devenir l'un des grands rendez-vous du calendrier événementiel belge. " Ce n'est pas tous les jours que Bruxelles a l'occasion d'accueillir un tournoi qualificatif olympique, qui plus est gratuit.

Plus d'infos sur l'événement ici.

Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet, rendez-vous au Parc Josaphat à Bruxelles pour vivre des sensations fortes!

Ne manquez surtout pas l'opening party le vendredi 7 juillet à 20h avec Kid Noize! Pour gagner vos places en vip, écoutez le Réveil de Tipik dès lundi.