Brussels South Charleroi Airport : l’aéroport de Charleroi est-il trop subsidié ?

Il a fallu attendre plus de 10 ans pour dégager des bénéfices avec l’aéroport de Charleroi. Malgré ses plus 8 millions de passagers, le subside est essentiel pour survivre financièrement. "Aujourd’hui, c’est comme ça mais qui dit que les subsides seront encore là demain ? Privatiser la société ou pas, c’est une question qu’il faut poser aux actionnaires. Et pas à moi", lance Philippe Verdonck, directeur général de Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

Depuis la recapitalisation, la région détient plus de 50% du capital de BSCA. Le groupe privé, lui, a augmenté sa participation avec plus de 48%. Un tournant, même s’il n’annonce pas un changement de modèle. "Le but est d’avoir un outil rentable, ce n’est pas d’avoir un baxter permanent mais on reste responsable de l’infrastructure de l’aéroport. C’est une compétence régalienne donc il faut pouvoir l’assurer aussi. C’est notre rôle", spécifie le ministre wallon des aéroports.

Selon une étude de l’UMONS, l’empreinte économique de l’aéroport en 2018 représente plus de 4000 emplois créés et plus de 367 millions d’euros de valeur ajoutée. Ces chiffres servent d’argument pour justifier l’investissement public dans cette activité décriée sur le plan écologique et social, mais pour combien de temps encore ?