Brussels Podcast Festival : les coups de cœur des programmatrices et de la rédaction RTBF Culture

1. 1 EURO LA MINUTE – Rendez-vous avec la fiction

Par Nouvelles Écoutes, Gaumont Télévision, Claire Dubosc

1 euro la minute est la nouvelle fiction du studio de podcasts Nouvelles Écoutes en co-production avec Gaumont Télévision. 1 euro la minute est une comédie. On y découvre Juliette, 40 ans, 3 enfants, qui vient de perdre son petit boulot. Sa vie va changer lorsqu’une mystérieuse femme lui propose de faire un essai en tant qu’opératrice de téléphone rose. Avec une héroïne inattendue, entourée de personnages féminins de tous âges et de tous parcours de vie, Nouvelles Écoutes et Gaumont Télévision proposent une comédie sur l’indépendance, l’émancipation et la famille. Claire Dubosc, co-autrice de la série, répondra aux questions du public concernant son travail d’écriture : Pourquoi avoir écrit une comédie audio ? Comment travaille-t-on des personnages qui ne seront vivants que par leur voix ? Peut-on traduire un regard caméra en podcast ? Qu’est-ce qui fait un bon épisode ? Et travaille-t-on de la même façon quand on sait que la fiction audio peut devenir une série audiovisuelle ?

Claire Dubosc est directrice artistique dans l’audiovisuel et autrice, formée à l’Atelier Podcasts d’Emergence Cinéma à Paris. Elle est la co-autrice du podcast de fiction 1 euro la minute (Nouvelles écoutes, 2022).

Samedi 9 avril de 20h15 à 21h15 à Maalbeek. Tickets ici.

2. LA NUIT DU PODCAST – Une nuit de création et de folies

Que se passerait-il si on rassemblait les podcasteur·rice·s belges dans un studio pendant toute une soirée ? La Nuit du podcast belge, c’est le défi un peu fou imaginé par l’équipe de lvdt.audio, de la Grand Poste et du Brussel Podcast Festival. Au programme : des épisodes live à écouter et réécouter, mais aussi des crossovers et d’autres surprises. On vous donne rendez-vous en direct sur internet ou carrément sur place, à la Grand Poste (sur inscription).

Podcasts présents à l’enregistrement :

- Confidences sur la cuvette

- Un podcast signé Axelle Magazine

- Baleine sous Caillou

- At this moment

- Un crossover entre "Transmission" et "Popcorn club"

- Paumé·e

- "Tous chez Waka Waka"

Vendredi 8 avril de 17h à minuit à La Grand Poste. Tickets ici.

3. LES COULISSES DE TRANSFERT – Un podcast iconique, des questionnements sur le journalisme