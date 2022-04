Brussels Podcast Festival : "Donner la parole à des personnes qui l’ont moins, voire pas du tout"

L’intérêt du Festival réside aussi autour de l’écoute collective du podcast, médium traditionnellement plus intime, solitaire. "Il y a énormément de thématiques qui sont abordées, notamment celles liées aux discriminations. Il n’y a aucun médium qui est plus politique que celui-là par ce qu’il permet. On ne veut pas non plus lancer en pâture aux gens certaines écoutes sans trigger warning [NDLR : "avertissement", en français]. On veut que ça soit une porte ouverte sur une discussion, de l’échange : d’où l’importance d’être ensemble", commence Camille Loiseau. Morgane Liesenhoff appuie de son côté : "Il y a une émotion, une énergie particulière qui se dégage en écoutant ensemble quelque chose de très intime".

Elle continue en souriant : "Il y a des moments plus uniques en collectif. C’est la raison pour laquelle il faut venir. Il va y avoir des expériences autour de l’écoute, notamment à travers des spectacles, des ateliers, des enregistrements live, des rencontres".

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Des moments d’écoute autour de thématiques chères au Festival comme "Somos", d’Isola Podcast qui met en lumière des jeunes belges transgenres, "de la madré à la guerrière", documentaire radiophonique sur le collectif des madrés en présence des autrices Latifa Elmcabeni et Maud Girault, des moments pour les plus jeunes avec des lectures de conte des Drag artistes du Cabaret Mademoiselle Etna et Alvilda, une rencontre avec Mélanie Cao, fondatrice du projet Asiofeminism Now !, qui questionne le podcast comme façon de raconter les vécus minoritaires, ou encore une rencontre "Programme B" avec les journalistes Safia Kessas, Thomas Rozec et Sarah Vildeuil pour parler de la subjectivité journalistique.