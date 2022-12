Brussels Muzieque invite un quatuor à cordes peu conventionnel, gagnez deux places

Le quatuor à corde prend une forme peu conventionnelle: violon, alto et... deux violoncelles !

La soirée débute avec le quatuor à cordes n°2 en la mineur d'Anton Arenski dans cette instrumentation inhabituelle, qui rappelle le quintette à cordes pour deux violoncelles de Franz Schubert.

Walter Hus, compositeur belge et compositeur en résidence de la Brussels Muzieque, propose une adaptation de son quatuor à cordes "Five to Five", où l'un des deux violoncelles remplace l'alto original.

Pour terminer le programme, la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel fait à nouveau du violoncelle le protagoniste.

Avec Misako Akama (premier violon de l'Orchestre national de Belgique), Monika Mlynarczyk (alto co-principal de La Monnaie/De Munt), Dmitry Silvian (violoncelle solo de l'Orchestre national de Belgique) et Eduardo Tonietto (violoncelle solo de l'Orchestre de chambre flamand et directeur artistique de Brussels Muzieque).

Infos: Brussels Muzieque - chamber music sessions

Le 18 décembre à 20 heures au Full Circle House