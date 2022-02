Brussels Kvas : une bière d'Europe de l'est remixée

Après trois ans d’élaboration, Igor et Nat proposent désormais leur Brussels Kvass. Basé sur une recette traditionnelle ancienne, ce Kvass perd un “s” pour indiquer plusieurs innovations.

"Ici, la fermentation est spontanée, comme pour certaines bières belges de Bruxelles et des alentours (les fameux lambics). On crée un lien culturel avec la Belgique et le monde du brassage. La levure, encore vivante, reste ainsi présente dans la boisson finale", nous explique Natalia.

Et d’ajouter : "Brussels Kvas est élaboré en utilisant des techniques et des outils modernes, profitant du savoir-faire belge et proposant une réinterprétation moderne d’une boisson traditionnelle. Cette boisson, très faible en alcool, utilise des ingrédients de qualité qui favorisent la digestion, un apport en nutriments et peu de sucres, grâce à la combinaison de levures et d’une lacto-fermentation."

Brussels Kvas représente donc le fameux melting-pot belge, entre différentes cultures mais aussi entre tradition et modernité.

"Aujourd’hui, les gens commencent à préférer les boissons sans alcool, ou peu alcoolisée. Notre Kvas est donc une alternative saine. C’est une boisson naturelle vivante. Le goût change dans la bouteille. Si vous la voulez plus sucrée, il faut attendre quelque temps et la mettre au frigo. Par contre, si on veut la boisson moins sucrée, il faut la laisser à température ambiante", conclu Natalia.