Brussels Jazz Weekend : les coups de cœur de Jam à découvrir dans la capitale du 26 au 28 mai

La musique de Ciao Kennedy sonne comme une devinette : "Que font un juriste, un réparateur de vélo, un prof de théâtre, un brasseur et un éducateur social lorsqu’ils décident de se mettre en colocation tous ensemble ?" La réponse s’écoute à haut volume et est un condensé d’expérimentations loufoques entre post-rock, hip-hop et jazz fusion. Sur leur dernier EP, "the problem is" sorti fin 2022, le quintet bruxellois virevolte et prend un malin plaisir à nous envoyer balader entre mélodies progressives énervées et beats déstructurés, entre trip à l’acide et aventures nocturnes loufoques. Aux côtés de groupes comme Tukan et Echt !, Ciao Kennedy défend haut et fort la nouvelle scène hybride bruxelloise. A découvrir de toute urgence : le vendredi 26/05, Place de la Chapelle ainsi que le dimanche 28/05 au Bonnefooi.