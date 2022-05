Brussels Jazz Orchestra : portrait d’un big band belge mondialement connu

Ces 27, 28 et 29 mai Bruxelles fera la fête au jazz à l’occasion du Brussels Jazz Week-end, soit le plus grand festival de jazz d'Europe. Durant ces trois jours, il n’y aura pas moins de 100 concerts dans la capitale. Avec en tête d’affiche ce vendredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles, le Brussels Jazz Orchestra qui rendra hommage à Toots Thielemans dont on célèbre le centenaire cette année.

L’occasion pour nous de voir ce documentaire réjouissant sur cet orchestre plus connu sur la scène internationale que chez nous ! Depuis 1993, les musiciens du Brussels Jazz Orchestra sont conviés à des événements prestigieux aux quatre coins de la planète et ont joué pour les plus grands compositeurs de jazz. C’est bien simple, leur renommée internationale n’a cessé de grandir. En un peu moins d’une heure, le réalisateur Guy Fellemans nous immerge avec bonheur au coeur de ce groupe débordant d'idées innovantes, où chaque membre de l'ensemble a le talent d'un soliste de haut vol.

Pas besoin d’être fin connaisseur de jazz pour apprécier tant leur enthousiasme est communicatif. The Brussels Jazz Orchestra c’est l’histoire d’une bande d’amis liés par l’amour et la passion du jazz. Le BJO, comme on dit, est né en 1993 autour d’un ensemble déjà existant qui jouait chaque semaine dans un club de jazz à Bruxelles, le Sounds. L’idée est alors venue de créer un big band et de recruter 7 musiciens supplémentaires. " Pour que quelque chose grandisse, il faut une volonté commune, de l’amitié, de l’envie de découvrir et créer des choses ensemble " explique un des musiciens. Bingo ! Tout y était pour que cela marche. Ils sont partis de rien, sans budget en se produisaient gratuitement, dans la lignée des big band américains. Au départ, ils reprenaient des standards du jazz, puis vint la volonté de créer ensemble, " de jouer de la musique écrite rien que pour l’orchestre " raconte l’un d’eux.

on a connu des hauts et des bas mais on n'a jamais cessé d'y croire

Année après année, ils n’ont pas arrêté d’innover, en faisant des ponts avec d’autres genres musicaux. Ils ont même partagé la scène avec des rappeurs ou des DJ. Toujours avec cette même envie de créer, de se confronter à d’autres réalités musicales. Jamais à court de nouveaux projets, ils ont tourné dans le monde entier. Le BJO a déjà 30 ans d’histoire : une longévité qui semble incroyable pour un big band mais qui s’explique. " On a connu des hauts et des bas mais il y a toujours eu une constante : on avance, on continue à y croire " raconte l’un d’eux. Et cela se sent, cela se voit !

De Bruxelles à New York en passant par Vienne ou Amsterdam, ce documentaire nous emmène à la rencontre de musiciens bourrés de talent et de générosité. Cela donne une belle histoire d’amitié et d’amour de la musique.

Un film produit par Eklektik productions en coproduction avec la RTBF et Canvas