Dans Déclic, Laurent Graulus présente plusieurs coups de coeur à l'affiche du Brussels Jazz Festival se déroulant ce week-end à Flagey.

Il s’agit déjà de la 8e édition de ce festival mettant à l’honneur le jazz belge et européen avec plus de 20 concerts à l’affiche. Parmi eux, une artiste phare : Nabou Claerhout. Tromboniste née à Anvers, sa créativité et son audace n’ont pas échappé à l’équipe artistique de Flagey qui lui a offert trois cartes blanches pour ce festival.