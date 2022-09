Brussels Ekiden : le plus grand événement de course à pied pour entreprises de Belgique !

Envie de vivre un mémorable team building en équipe ?

Alors, prenez part au plus grand événement de course à pied pour entreprises de Belgique, le DHL Ekiden le samedi 22 octobre. Ne manquez pas l'occasion de suivre (littéralement) à la trace nos héros nationaux et internationaux de l'athlétisme, et ce grâce au départ et à l’arrivée au stade Roi Baudouin dans une atmosphère à couper le souffle.

Courez un marathon ensemble

Le DHL Ekiden est un marathon-relais au cours duquel vous accomplissez en équipe la distance complète du marathon. Vous formez un groupe de six personnes et chacune court sa propre distance de 5, 10 ou 7,195 km ; pour une distance totale du marathon de 42,195 km. Après le départ au stade Roi Baudouin, vous traversez les parcs bruxellois à l'ombre de l'Atomium avant de retrouver héroïquement, le stade Roi Baudouin.

Le plus grand événement festif de course à pied pour les entreprises !

Depuis des années, le DHL Ekiden constitue l'événement de team building par excellence pour de nombreuses organisations, avec le Stade Roi Baudouin érigé tel un Sphinx où des milliers de coureurs, encouragés par autant de supporters, relèvent le défi sportif. Le DHL Ekiden est également le moment idéal pour resserrer les liens entre collègues et, dans le même temps, pour vous aider à adopter un mode de vie sain.

Dorlotez-vous vos collègues et vos supporters ?

Vous avez envie d'en offrir un peu plus à vos collaborateurs et à vos supporters ? Dans ce cas la formule DHL Ekiden Village est fait pour vous. Une tente personnalisée le long de la piste où vous pourrez accueillir les coureurs et les supporters, le tout éventuellement agrémenté par un délicieux barbecue. Vous trouverez plus d'informations sur cette formule ici !

