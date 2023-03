Brussels Choral Society : Concert de printemps, gagnez deux places !

La Brussels Choral Society (BCS) associée à l’Ensemble Orchestral de Bruxelles vous invite à son concert de printemps au Conservatoire de Bruxelles. Durant ce concert elle chantera le Gloria de Vivaldi et le Te Deum de Haydn. Le programme du concert comprend également la première mondiale de Cantata for Peace, écrite par Tom Cunningham, ancien directeur musical de la BCS et la première européenne de You through me, œuvre du jeune compositeur américain Alex Berko.

Infos : Concert calendar – Brussels Choral Society

Le 26 mars à 16heures, gagnez deux places !