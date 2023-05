Brussels, Belgian and European Pride : l’arc-en-ciel colore Bruxelles ce samedi après-midi

150.000 personnes sont attendues en bas du Mont des Arts à Bruxelles cet après-midi pour le début de la Brussels, Belgian and European Pride. Le thème de l’édition 2023 est "Protect the Protest", pour rappeler que la communauté LGBTQIA + est née dans la lutte : une lutte de personnes transgenres, racisées et des travailleurs du sexe. l’objectif est d’insister sur le fait que les droits de la communauté LGBTQIA + ne sont jamais acquis et qu’il faut les conserver.

Et les combats sont nombreux à mener comme l’intégrité physique des personnes intersexes, la dépénalisation du travailleur du sexe, l’autodétermination des personnes transgenres et la fin de la discrimination face au don de sang pour les homosexuels. En plus de ces revendications, la Brussels, Belgian and European Pride accueillera un char décoré avec trois mille drapeaux européens, une volonté du Parlement européen de montrer une démocratie en action.