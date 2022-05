Brussels Beer Bus : une ambulance vintage pour découvrir Bruxelles autrement

Tout au long du parcours, les participants découvrent différentes anecdotes liées soit à l’histoire de la ville soit à celle des brasseries participantes. " On explique notamment que Bruxelles est millénaire, que deux bières valent bien une tartine et tant d’autres choses liées à l’univers brassicole ", ajoute Sacha. Mais ce qui fait surtout la renommée du tour, c’est sa capacité à proposer aux convives d’excellentes bières bruxelloises. " On propose différentes bières locales de brasseries et micro-brasseries qui ont vu le jour ces dernières années. Il y a notamment la Brasserie de la Cambre, Brussels Beer Project... ".

De 8 à 100 personnes, l’équipe du Brussels Beer Bus s’adapte à son public et à ses envies. Plébiscitée notamment pour les enterrements de vie de garçons, cette idée touristique séduit aussi par son côté abordable. Une sortie de 2h bières et guide compris coûte moins de 40€ par personne lorsque l’ambulance est complète.

Plus d’infos : http://www.brusselsbeerbus.com/fr/