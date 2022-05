Brussels Airport s’attend à un été "très chargé" mais pas de chaos

Du côté de Brussels Airport, le message ne se veut pas aussi alarmiste. Quelque 1200 emplois y sont vacants sur l’ensemble du site aéroportuaire, mais tous ne concernent pas les activités opérationnelles, explique sa porte-parole Nathalie Pierard. Les compagnies, les prestataires de services et les bagagistes ont l’habitude de voir transiter un grand nombre de passagers durant l’été et, via un monitoring et une anticipation des données disponibles, sont en mesure de s’adapter, notamment en recourant à des intérimaires ou à des étudiants.

Une adaptation aux circonstances qui sera d’autant plus aisée que le phénomène des réservations en dernière minute sera beaucoup moins prononcé cet été qu’il ne l’a été lors du congé de détente (Carnaval) et des vacances de printemps (Pâques). Le relâchement des mesures corona dans une bonne partie du monde a en effet poussé les réservations à la hausse. L’aéroport s’attend pour le moment à avoisiner les 75% de capacité par rapport à l’été record de 2019. Il n’exclut toutefois pas des files d’attente ponctuelles, lors de certains jours très prisés, et invite donc les passagers à venir bien à temps à l’aéroport. Des actions et campagnes de sensibilisation à cet effet sont prévues à l’approche des grandes vacances.