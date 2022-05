Brussels Airport : les compagnies pourront choisir une procédure d’atterrissage plus économe en carburant

Skeyes (entreprise publique autonome chargée du contrôle aérien en Belgique, ex-Belgocontrol) annonce ce jeudi qu’elle proposera, dans les prochains mois, une procédure d’atterrissage plus économe en carburant.

Actuellement, le système d’atterrissage aux instruments (ILS) est le système le plus répandu pour l’atterrissage des avions à Brussels Airport. Il ne permet toutefois pas toujours d’optimiser le profil d’approche. Mais une autre procédure sera bientôt proposée aux pilotes : avec la "Required Navigation Performance", ou RNP, les contrôleurs aériens communiquent la trajectoire à suivre en utilisant des routes et des waypoints (points de passage) déjà publiés. "Ainsi, le pilote connaît la trajectoire à suivre bien plus tôt lors de l’approche et peut donc optimiser son profil d’approche. S’il peut maintenir une trajectoire descendante aussi constante que possible l’avion consomme moins d’énergie".