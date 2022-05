Brussels Airport investit 70 millions pour poursuivre la modernisation de sa zone cargo

Tout comme la construction de nouveaux bâtiments de bureaux sur le site de l’aéroport, le réaménagement de la zone cargo permet d’accueillir de nouveaux partenaires et d’offrir à ceux-ci mais aussi aux partenaires existants des entrepôts et surfaces de bureaux plus vastes, mieux organisés, modernes et durables, explique Brussels Airport. L’accélération du développement de cette zone, qui s’étend sur une superficie de 130 hectares au sol et sur 380.000 m² de hangars, est d’ailleurs une des priorités de la nouvelle stratégie de l’entreprise, rappelle-t-elle.

En 2021, 843.000 tonnes de cargo ont transité par Brussels Airport. Ces volumes, en constante hausse (+30% par rapport à 2020), démontrent bien l’intérêt croissant pour le transport aérien cargo, encore renforcé pendant la crise sanitaire dans les domaines des produits pharmaceutiques et de l’e-commerce, relève l’aéroport.