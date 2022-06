Brussels Airlines : une plainte pour entrave au droit de grève introduite par des syndicats

Précisons que recevoir un "no show" dans l’aviation "est une faute assez grave", explique le syndicaliste qui ajoute que souvent après deux fautes de ce type, un licenciement pour faute grave est possible. C’est donc une "pression forte et ciblée" qui est exercée sur le personnel.

Les discussions avec la compagnie aérienne sont actuellement au point mort, nous dit-on à la CNE. "Nous espérons vivement les revoir après".