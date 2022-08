Brussels Airlines aurait trouvé une solution pour ses vols directs de Kinshasa à Bruxelles, mais les passagers bloqués en RDC devront attendre

Brussels Airlines a annoncé ce matin qu’une solution aurait été trouvée pour les vols reliant l’aéroport international Kinshasa-Ndjili et l’aéroport de Bruxelles-national. Une étape à Barcelone pour faire le plein de kérosène est d’ores et déjà annoncée par la compagnie.

Pour rappel, un vol direct (SN358) reliant la capitale congolaise et Zaventem a dû être annulé ce lundi en raison d’une limitation d’achat de carburant en vigueur en République démocratique du Congo, a indiqué la compagnie aérienne. Un peu moins de 300 passagers se trouvaient à bord et les non-résidents ont dû être relogés dans un hôtel de Kinshasa.

Il est difficile à trouver des alternatives, que nous recherchons auprès de toutes les compagnies aériennes possibles

Selon Brussels Airlines, seul le vol de ce lundi est concerné. La compagnie précise que c’est en raison de "circonstances imprévues à ce moment-là" (limitation d’achat de kérosène) que le vol SN358 de Kinshasa à Bruxelles du 22 août a été annulé. La compagnie ajoute qu'"un nouveau vol est recherché pour les passagers du vol annulé, mais vu la saison estivale chargée, il est difficile à trouver des alternatives, que nous recherchons auprès de toutes les compagnies aériennes possibles."

Patrick de Mûelenaere est l’un des passagers du vol annulé : "Par rapport au vol retour, la seule information reçue de Brussels Airlines directement est un mail automatisé nous informant de la reprogrammation de notre vol le 4 septembre prochain", 13 jours donc après la date initiale du vol, souligne-t-il.

Une limitation de 35.000 litres (28 tonnes) de kérosène par avion est "imposée par les fournisseurs de carburant locaux aux compagnies aériennes", affirme la compagnie. Cette limitation serait effective jusqu’à la mi-septembre.

Une solution aurait été trouvée

Pour la suite, Brussels Airlines annonce une solution pour ses vols directs entre Kinshasa et Bruxelles en réalisant une escale technique à Barcelone afin de faire le plein de kérosène. En raison de ce nouvel itinéraire, un retard de 1h30 par rapport au vol initial est à prévoir. Rappelons que cette solution concerne les vols directs entre l’aéroport international de Ndjili à Kinshasa et l’aéroport de Bruxelles-national les lundis, mercredis, vendredis et samedis.

D’autres vols sont assurés par la compagnie avec une escale à Luanda en Angola. Ces vols ne sont pas concernés puisque cet arrêt permet déjà un réapprovisionnement en kérosène.