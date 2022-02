Brussels Airlines ajoute deux avions moyen-courriers à sa flotte pour la saison estivale

Brussels Airlines ajoutera un Airbus 319 et un A320 supplémentaires à sa flotte cet été afin de répondre à la forte demande du marché des voyages de loisirs, annonce la compagnie aérienne lundi. Cette décision, qui intervient plus tôt que prévu dans le plan de restructuration, doit aussi lui permettre de défendre sa position en tant que compagnie nationale belge.

La demande croissante de voyages pour l'été représente une véritable opportunité, explique Brussels Airlines. Par rapport à 2020, elle constate une augmentation de 75% de demande des tour-opérateurs et de 140% de demandes de charters sur son réseau européen. Cette progression devrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochains mois, selon ses prévisions.

Un plan de restructuration

Le plan de restructuration Reboot Plus a entraîné la réduction de la flotte court et moyen-courrier de la compagnie de 42 avions en 2019 à 30 en 2020, mais la reprise des marchés touristiques a favorisé la décision. La location d'un A319 sera prolongée jusqu'en octobre et la mise en service d'un A320 sera avancée à juin, précise Brussels Airlines.

"Nous voyons des signaux clairs que cette crise arrive lentement mais sûrement à sa fin", analyse Peter Gerber, PDG de Brussels Airlines. "Le segment loisirs du marché s'est redressé plus rapidement qu'initialement prévu et nous constatons également une augmentation lente mais régulière de la demande de voyages d'affaires."

La compagnie ajoute que cette expansion de la flotte permettra aux pilotes de retrouver un régime de travail à temps plein deux ans plus tôt que prévu. Les recrutements sont par ailleurs en cours pour le personnel de cabine. Une centaine d'anciens employés de Brussels Airlines, qui avaient perdu leur emploi en raison du programme Reboot Plus, ont été à nouveau engagés.