Brussels Airlines adapte ses vols sur 12 destinations africaines après la fermeture de l’espace aérien au Niger

La fermeture de l’espace aérien au Niger, décidée par les militaires qui ont pris le pouvoir, a des conséquences sur 12 des 17 destinations africaines de Brussels Airlines. Les vols concernés seront détournés pour éviter le Niger, a indiqué la compagnie aérienne à l’agence Belga lundi.

Brussels Airlines utilise l’espace aérien du Niger comme corridor pour les vols vers l’Afrique centrale et orientale. Tous les vols devraient être assurés mais leur durée sera prolongée d’une heure et demie à trois heures et demie en raison du détournement. Selon Brussels Airlines, les vols pourraient également devoir faire une escale pour se ravitailler en carburant.

Il n’y a par contre pas de conséquences sur les vols de la compagnie vers Freetown, Monrovia, Conakry, Dakar et Banjul.

Brussels Airlines et sa maison mère Lufthansa disent suivre la situation de près.