Brussels Airlines a remboursé les aides d'Etat reçues lors de l'épidémie de coronavirus

La compagnie aérienne Brussels Airlines a remboursé la totalité des 290 millions d'euros d'aides d'Etat qu'elle avait reçus de la Belgique pour traverser la pandémie, a-t-elle confirmé jeudi à Belga.

Fin octobre, Brussels Airlines et sa maison-mère Lufthansa avaient annoncé, à l'occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre, que ces aides seraient remboursées pour la fin de l'année. Elles étaient en principe dues pour fin 2026. Mais "une forte augmentation de la demande, un bon développement des liquidités et le soutien financier de Lufthansa" ont permis un remboursement précoce. "Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement belge pour leur confiance en Brussels Airlines et sommes contents de pouvoir montrer qu'il a pris la bonne décision", déclare la porte-parole Maaike Andries.