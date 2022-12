Brusseleir ? Non, peut-être ! Parlez-vous bruxellois ou... bruxellois ?

A côté de ces deux grandes variantes, on peut encore citer le bargoensch, et d'autre part le marollien : cette langue, qui n'est plus parlée, résonnait jadis dans le célèbre quartier des Marolles, elle était quelque peu particulière, car elle comprenait même des mots en wallon ! En effet, de nombreux locuteurs wallons sont venus s'installer dans ce quartier. Et c'est ce mélange de langues du quartier qui a donné le marollien.

L'expression du jour

Pour terminer, une petite expression en brussels vloms :

Ik spûût in a neck en a broeck valt af !

Littéralement : je crache dans son cou et sa culotte tombe !

Ce qui se dit d’une personne qui est lâche ou qui a peur… !