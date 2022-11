Bruno Thiry quitte Thierry Neuville sur une bonne note : "De très belles années"

Bruno Thiry a terminé son dernier rallye avec Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sur une victoire. L’ouvreur du duo belge tire sa révérence après dix ans de collaboration auprès du pilote. "On estime que ce rallye était le plus difficile de l’année, très sinueux, très lent. Les conditions de route étaient sales à cause des intempéries des dernières semaines. Thierry et Martijn ont été au sommet de leur art, ils ont virevolté dans des conditions difficiles. Pourquoi j’arrête ? A un moment, il faut savoir tourner la page, ça fait dix ans que je collabore avec Thierry. C’étaient des belles années."