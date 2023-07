Bruno Solo revient sur l’héritage contesté du Roi Soleil dans "La guerre des trônes"

Le 2 septembre 1715, le Parlement de Paris est le témoin d’un véritable coup de théâtre. Alors que Louis XIV avait réglé sa succession dans ses moindres détails, le gouvernement décide d’aller à l’encontre de ses dernières volontés. Plus de 3 siècles plus tard, Bruno Solo revient sur cet événement marquant de l’histoire de France dans "La guerre des trônes".

Au lendemain de la mort du Roi Soleil, la succession du trône de France reste un point d’interrogation. Une seule chose est sûre, c’est que Louis XV, son successeur légitime, n’a que 5 ans et demi, et devra donc être placé sous la tutelle d’un régent. Bien sûr, son arrière-grand-père Louis XIV a tout prévu, mais a tenu à garder ses dernières volontés secrètes jusqu’à son dernier souffle. Pour éviter toute fuite, celles-ci sont scellées au moyen de sept cachets de cire et gardées enfermées à double tour dans une pièce du Parlement de Paris.