Bruno Solo revient à Saint-Malo pour les dix ans de "Meurtres à" : "J’aime être au service d’une histoire"

Comme il y a dix ans, cet épisode des Nouveaux meurtres à Saint-Malo est basé sur un scénario de Lionel Bailliu, qui avait à l’époque tout de suite plu à Bruno Solo : "il a vraiment cette écriture à la Agatha Christie, il est féru de romans de Conan Doyle et il aime bien les intrigues à tiroirs comme ça qui vous mènent vers des chemins de traverse, qui digressent un peu", explique-t-il.

Que ce soit dans ses rôles à la télé, au cinéma ou au théâtre, comme dans son émission La guerre des trônes qui retrace l’histoire de l’Europe, aime avant tout se mettre au service d’une histoire.

Ça nous rend plus humble d’être au service d’une histoire qui nous dépasse et de personnages qui sont plus grands que nous.