Bruno Solo révèle les dessous du mariage de Marie-Antoinette et Louis XVI dans "La guerre des trônes"

La saga de "La guerre des trônes" se poursuit ce vendredi sur La Une. Lors de cet épisode mouvementé, Bruno Solo reviendra sur le destin hors-norme de Marie-Antoinette, cette petite princesse autrichienne amenée à devenir la dernière reine de France.

L’année 1764 est des plus difficiles pour le roi Louis XV, dont le royaume sort tout juste de 7 ans de guerre. Non seulement parce que les caisses de l’état sont presque vides, mais aussi parce qu’il vient à peine de perdre une grande partie de ses précieuses colonies au profit de l’Angleterre, qui en s’alliant à la Prusse est parvenue à vaincre la France, l’Autriche et la Russie. Contraint de signer le traité de Paris, le monarque n’a donc eu d’autre choix que de céder à Georges III la Louisiane, le Canada, quelques îles de l’archipel des Antilles, Saint-Louis du Sénégal, ainsi qu’une partie de son empire des Indes. Une véritable humiliation pour Louis XV, qui entend rebâtir un nouvel empire d’ici peu.

Même si le royaume est officiellement en paix, l’Angleterre demeure par conséquent la principale rivale de la France, qui dans ce contexte a tout intérêt à renforcer ses relations diplomatiques avec sa nouvelle alliée : l’Autriche. Un point de vue partagé par l’impératrice Marie-Thérèse, qui offre la main de sa fille cadette Marie Antonia au petit-fils du roi de France, Louis-Auguste de Béry.