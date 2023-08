Bruno Solo annonce la fin de la série "Caméra Café"

Bruno Solo est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le comédien annonce la fin de la série "Caméra Café" : "Il n'y aura pas de suite pour Caméra Café. On n'arrête pas à cause des critiques du dernier épisode (diffusé pour les 20 ans de la série) mais parce qu'on a fait le tour."

Bruno Solo parle des réseaux sociaux : "Je suis absent des réseaux sociaux. Je ne suis même pas un déçu des réseaux sociaux, je n'y suis jamais allé. Je vis en marge de ça."

Quelqu'un a abusé de ma confiance, je lui ai pardonné sans lui dire

Celui qui présente "La guerre des trônes" sur La Une déclare être autoritaire : "Je suis très soupe au lait et très autoritaire. J'ai une intolérance vis à vis des valeurs qui me semblent universelles."

Bruno Solo évoque aussi son enfance et le fait d'avoir commis quelques infractions par le passé : "On n'avait pas beaucoup d'argent dans la famille, je trouvais ce prétexte fallacieux pour voler dans les magasins. Je prenais tout ce qui pouvait me passer par la main, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du défi. On a volé beaucoup d'articles de sport, je n'ai pas souvent joué avec des raquettes de tennis que j'ai acheté. Je volais des plantes pour ma mère car elle aimait cela."

Retrouvez "Face à la juge Gruwez" sur Vivacité entre 18h et 19h jusqu’au 25 août et à n’importe quel moment sur Auvio.