Bruno Robbe, imprimeur à Frameries : "Je suis resté dans l’atelier fondé par mon grand-père et ça a ses avantages"

L’encre se dépose sur le dessin gras

Éditeur et imprimeur, Bruno Robbe se considère comme un artisan au service des artistes avec qui il travaille. L’artiste dessine directement sur une pierre calcaire ou une plaque métallique. "Tout le principe de la lithographie, c’est de jouer sur l’incompatibilité du gras et de l’eau qui ne vont pas se mélanger. On dessine avec un corps gras sur la pierre. On humidifie la pierre. L’encre, grasse, se dépose sur le dessin gras et pas sur les zones restées humides".