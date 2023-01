Bruno Madinier : "Je n'ai pas envie de me retrouver coincé dans une série quotidienne"

Bruno Madinier est actuellement au théâtre avec Enora Malagré dans la pièce "Derrière le rideau" à retrouver jusqu'au 15 janvier au centre culturel d'Auderghem.

Pour le 6-8, David Barbet a rencontré le comédien qu'on a aussi beaucoup vu à la télévision. Bruno Madinier explique la différence entre jouer pour la télévision et jouer au théâtre : "J'ai une chance de pouvoir faire les deux, ma famille d'origine est le théâtre. Sur scène, je me sens bien. La télévision apporte une autre façon de faire, on change de décor tous les jours. A la télévision, c'est du one shot. Dans un spectacle, on joue devant un public, on a des impressions différentes chaque soir."

Bruno Madinier a joué dans la série "Demain nous appartient" que l'on peut retrouver sur La Une. Il n'est pas resté longtemps, son personnage a été présent que quelques semaines à l'antenne. Il explique ce choix : "C'est pour cela que j'ai accepté. Je savais que mon personnage allait mourir. Je n'ai pas envie de me retrouver coincé dans une série quotidienne. J'ai eu le plaisir de retrouver Ingrid Chauvin. Mon personnage de pervers narcissique était très bien écrit, je me suis régalé à jouer ce personnage."

