Bruno Humbeeck : "L’empathie n’est pas le problème exclusif de l’école, mais de toute une société"

Le psychopédagogue déplore bien sûr les écoles qui nient encore le harcèlement qui se jouent dans leur établissement. Mais pour ouvrir le dialogue sur la question avec la direction, il suggère aux parents d’employer un autre vocable. "Pour ma part, j’évite ce mot harcèlement qui est un mot bélier dont on a l’impression qu’il sert à ouvrir la porte de façon fracassante" souligne le psychopédagogue qui conseille : "Si un parent dit à l’école qu’il aimerait que l’on trouve ensemble des solutions car son enfant vit des émotions difficiles telles que la peur, la colère ou la tristesse, je ne connais pas d’école qui va fermer sa porte".

Pour Bruno Humbeeck, chercher ensemble des solutions, en sachant qu’aucune n’est une solution miracle, permet à l’élève de se sentir accompagné et à l’enseignant d’être encadré : "Ensemble, on va faire émerger les émotions de nos élèves et on va voir comment on peut travailler sur ces émotions pour rendre l’espace scolaire vivable pour l’enfant. Le pire, c’est quand l’école et la famille créent des tensions autour de lui".