Bruno Godeau (Saint-Trond) sur le Gril : "On m’a toujours sous-estimé, mais je n’ai jamais douté de moi"

Marathonien de notre compétition, il entame déjà sa douzième saison parmi l’élite de D1A dont il a connu sept clubs, du haut à la cave, en survivant toujours aux critiques. Grosse tête chaussée de studs, il évoque Steve Jobs, la défense à trois, Marc Coucke, le vestiaire de Mouscron, Barak Obama, les rice balls, Samuel Beckett, le tiki-taka trudonnaire et Hein Vanhaezebrouck. Mais aussi Peter Crouch, sa passion pour la bande dessinée, Thibaut Courtois, sa formation à Neerpede, le MTK Budapest, Yannick Carrasco, les auto-buts, Thorsten Fink, son master en gestion d’entreprise et Georges-Louis Bouchez. Et bien sûr… les colliers de pattes de coq. Bruno Godeau (Saint-Trond) passe "Sur le Gril".

Le Canari a la banane. Doublement. Banane en main, il nous attend à l’entrée du complexe d’entraînement trudonnaire, après la session du matin et le repas de midi. Banane aux lèvres, il savoure le début de saison réussie de l’équipe dont il a immédiatement endossé le brassard de capitaine… alors qu’il fait partie des transfuges de l’été !

" Coter notre début de saison ? (Il réfléchit) Je dirais 7,5-8 sur 10… " commence Bruno Godeau. " On compterait davantage de points (NDLA : Saint-Trond est 7e avec 12 points… mais à 3 petits points du podium) si on avait mieux géré nos matches contre Anderlecht et surtout Genk ce dernier dimanche, où on a mené 0-3… On avait un gros calendrier (NDLA : Standard, Anderlecht, Gand, Cercle Bruges, Genk et ce dimanche le Club Bruges) mais je préfère prendre les gros adversaires en début de saison quand la machine ne tourne pas encore à plein régime car les nouveaux joueurs se cherchent encore. Cela dit, c’est vrai que chez nous aussi, l’équipe a beaucoup changé. Mais on a pu faire une longue préparation de 8 ou 9 semaines et on a trouvé l’équilibre. Notre coach allemand Thorsten Fink est pour moi une vraie découverte : comme tout le monde, je suis allé voir son parcours sur internet et j’ai vu sa carrière de joueur, multi-titré avec le Bayern Munich, puis d’entraîneur dans plusieurs pays. Il nous a parlé de cette fameuse finale de Ligue des Champions, en 1999, perdue par le Bayern dans les arrêts de jeu contre Manchester : il était sur le terrain ! (NDLA : Fink est monté les 10 dernières minutes, en remplacement de Lothar Matthäus). Fink nous fait jouer un jeu très agréable, très loin des clichés allemands basés sur la puissance. Avec Bernd Hollerbach, que j’ai connu à Mouscron, Saint-Trond ne jouait que des longues balles et les 2es ballons. Avec Fink, le jeu est soigné : c’est de la possession, on construit de l’arrière et on fait circuler au sol. C’est agréable : les défenseurs sont les premiers relanceurs. On a aussi de très bons jeunes, qui se sont libérés avec ce style de jeu. "