Bruno Delbecq, soigneur depuis 17 ans : "J’ai été marqué par les blessures de Johnny Hoogerland"

Très apprécié par les coureurs, Bruno Delbecq est une figure connue sur les courses belges. Son savoir-faire traverse aussi les frontières. Après Wallonie-Bruxelles et Landbouwkrediet, le soigneur hennuyer passe par Androni-Giocattoli, Fortuneo ou encore Cofidis avant de retrouver Jean-François Bourlart chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

"Pour être soigneur, il faut savoir ressentir les choses" explique Bruno Delbecq. "C’est quelqu’un qui est à l’écoute. C’est quelqu’un qui masse bien. On dit toujours qu’on a des mains d’or. Pourquoi ? Je ne sais pas. On sent beaucoup de choses, c’est vrai. Ça s’apprend avec le temps. Moi, j’adore masser. Je sens le coureur. Je sens le petit nœud. Je sens le petit problème et on trouve des solutions pour tout. Mais il n’y a pas que ça. C’est un métier très spécial. Il faut être d’une grande disponibilité. On est un peu la maman, la nounou des coureurs. C’est une vie spéciale. Frédéric Amorison était très pointilleux dans la préparation. Après une grosse sortie, il n’était pas rare qu’il m’appelle pour se faire masser. Il venait à la maison. Quand il repartait, lui il était bien et moi, j’étais fatigué... (rires)".

Etre soigneur, c’est aussi une vie sur les routes. Une vie sur les courses. En Belgique ou à l’étranger. Premier levé, dernier couché. Toujours aux petits soins pour les coureurs. Entre bidon, massage et... petit bonbon dans la musette.

"Au Tour d’Italie avec l’équipe Androni, la première fois que j’ai contrôlé la musette, j’ai été étonné" se souvient le soigneur belge. "Un vieux soigneur italien me dit... 'Bruno, il manque quelque chose !'. Je dis non, il ne manque rien. Et il me répond... 'En Italie, c’est spécial ! Il faut mettre un morceau de parmesan dans la musette'. Un morceau de parmesan ?? Je me rappelle que Franco Pellizotti qui était champion d’Italie m’avait demandé si j’avais bien mis le stick de parmesan dans sa musette. Oui oui... j’ai mis le stick... Grazie (rires)".

Guidé par la passion, Bruno Delbecq entame sa 17ème saison dans le cyclisme professionnel. Toujours avec le même amour du vélo et un profond respect pour les coureurs.