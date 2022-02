Douze artistes, douze plumes différentes. La richesse de ces "donneurs de voix" est leur diversité: slam, littérature jeunesse, polar, roman et même de la poésie, il y en aura pour tous les goûts. Parmi ces personnes engagées, on retrouve des noms comme Caroline Lamarche, Adeline Dieudonné, Xavier Deutsch, Nicolas Crousse, ou encore un certain Bruno Coppens.

Tous les jours, on adapte des dizaines de livres en format braille.

Le hic, c'est que le braille rencontre de moins en moins de succès. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui n'ont pas appris le braille. Du coup, le format audio a énormément de succès. Ce service de nouvelles originales est à la fois un cadeau pour les malvoyants mais surtout un moyen de sensibilisation à un public plus large.

Des voix au service des malvoyants

Eqla a aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Ils ont été nombreux à accepter ce challenge. Ces " voix " francophones sont notamment Yolande Moreau, Bouli Lanners, Bruno Coppens, Fabrizio Rongione et beaucoup d’autres. C'est ainsi qu'ils ont accepté d’enregistrer ces nouvelles dans les studios d’Eqla.