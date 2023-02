Bruno Colmant : "Une partie de la rentabilité des entreprises devra être utilisée pour la transition climatique"

Bruno Colmant et Thomas Dermine abordent dans leur ouvrage la question de l’étatisation et de la nationalisation des entreprises. A l’opposé de ses idées passées, Bruno Colmant pense que la transition environnementale passera par le rendement du capital, et qu’il faudra dans un premier temps que " les entreprises soient d’autorité dépossédées d’une partie de leur profit pour financer les adaptations sociétales. "

" Il y a un mot que l’on va entendre de plus en plus c’est étatisation et nationalisation, ce ne sera pas nationalisation au sens de la capture du capital, mais les entreprises vont être orientées vers certains buts. Il faut être cohérents : les entreprises vont devenir de plus en plus des certificateurs de processus. C’est-à-dire que l’on va leur demander d’assurer que dans leur processus de production, de distribution, de manipulation, elles jouent un rôle positif en matière de transition énergétique. Une partie de leur rentabilité va être utilisée pour la transition climatique. L’entreprise est un des acteurs de l’économie, avec les individus, avec les gouvernements. Cette tâche que les entreprises vont devoir prendre va coûter du rendement aux actionnaires. On va quitter cette économie de marché pure et dure. "

Bruno Colmant préconise avant tout le dialogue entre l’entreprise et l’état. Il cite l’exemple d’une société comme Amazon, bien implantée en Belgique. On pourrait imaginer des compensations industrielles comme de reconstruire des bureaux de poste, investir dans l’entretien des routes et des chemins de fer. Les dirigeants des grandes d’entreprises n’ont pas conscience de ce que l’état veut faire, et l’état n’a aucune connaissance des objectifs des entreprises. Des perspectives communes doivent être examinées.