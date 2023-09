Bruno Colmant : "On va devoir aller vers une pension universelle, la même pour tous les Belges"

Interrogé dans le cadre du PODCAST "Le Tournant" de cette semaine l’économiste Bruno Colmant livre sa vision de l’avenir des pensions, à l’heure où de grands choix vont devoir être posés afin de trouver de nouveaux équilibres en sécurité sociale.

Il estime notamment que le financement de la sécurité sociale repose bien trop aujourd’hui sur le travail : "Le système des pensions a été élaboré dans un contexte industriel, un contexte manufacturier, considérant qu’en fait, les pensions devaient être financées par le travail des humains, c’est-à-dire par un prélèvement sur ce même travail. Or, ce qu’on constate depuis 40 ans, c’est que la part des revenus du capital dans la génération de richesse augmente au détriment de la part des revenus du travail. On assiste donc à un déséquilibre lié au fait qu’on prélève une quantité de la richesse créée par le travail, mais sans appréhender correctement le fait que le capital, par ses revenus, est une partie de plus en plus importante de l’économie."

Pour l’économiste il faut donc revoir la façon dont on perçoit les recettes du financement des pensions (majoritairement par des cotisations sur le travail), en les faisant davantage reposer sur les revenus du capital.

Un même montant pour tous les Belges

Quant aux montants des retraites à payer demain, Bruno Colmant fait une proposition qui ne manquera pas de faire réagir : donner à chacun une même pension légale. "Dans ma conception, on va devoir faire converger les pensions vers une allocation universelle. C’est-à-dire qu’on va devoir avoir un montant qui est plus ou moins le même pour tous les Belges, indépendamment du montant des cotisations."

Pour lui cette mesure, si elle peut paraître injuste serait en réalité une mesure redistributive intéressante : "Il est clair que pour les personnes les plus nanties qui ont bien gagné leur vie, le montant de cette pension universelle serait peut-être plus faible que ce qu’ils peuvent espérer aujourd’hui… Mais ils ont eu d’autres moyens d’accumuler de la richesse. Tandis que les personnes qui ont des faibles revenus, elles, non seulement n’ont pas bien gagné leur vie, mais ont des pensions qui sont basses. Et donc une convergence vers un montant de 1500 €… 1800 €… on verra bien, c’est quelque chose qui serait lisible et compréhensible".

