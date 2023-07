Bruno Colmant : "Je ne peux plus supporter le niveau de débat politique actuel"

Pour Bruno Colmant, l’État, ce sont toutes les infrastructures publiques dont on bénéficie : "Le citoyen est en désamour avec un manque de patriotisme. La Belgique a été dévitalisée de l’expression d’un projet de société. Je ne peux plus supporter le niveau de débat politique actuel qui n’est pas à la hauteur de ce que la jeunesse et des autres aussi, quel que soit leur âge, sont en droit d’attendre. Nous avons besoin d’un projet de solidarité, face à des défis incommensurables en termes d’écologie mais aussi de pauvreté. Personne dans ce pays n’a le courage d’apporter une vision positive et à plus long terme. Il n’est plus possible pour certains de garder autant de privilèges".

Pour le conseiller de l’un des cabinets de conseil en stratégie d’origine européenne les plus réputés, des mondes parallèles et une intelligence collective émergent au sein d’entreprises innovantes et créatives : "J’en ai rencontré plus d’une suite à l’écriture de mon livre. Des personnes de tous âges et des entreprises ont conscience des enjeux. Mais on devra aller plus loin. On est un tout petit pays noyé dans un ensemble gigantesque. Quand les entreprises seront ligotées par une comptabilité environnementale, on pourra parler d’écologie car on aura le juste prix des produits et des services".