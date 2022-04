Brunehaut : promenade magistrale au milieu des vergers fleuris (galerie photos)

C’est au départ du village de Rongy (Brunehaut) près de la frontière française, que vous pouvez vous perdre au milieu des vergers fleuris. Une période de floraison qui ne dure qu’entre 10 et 15 jours pour les pommiers et autres poiriers. Vous avez le choix entre deux parcours de 3 et 7 km à travers les vergers de Brunehaut.

Sébastien Dewaele est le responsable de l’asbl Rongycienne en charge de l’organisation : "Là on est en plein dans la période de floraison des pommiers donc c’est vraiment quelque chose d’exceptionnel. Les poiriers ont fini leur floraison. On a aussi des abricotiers, des figuiers, des cerisiers et de la vigne. Les pommiers c’est une floraison blanche sauf pour les variétés de pommes à chair rouge pour lesquelles la floraison est totalement rouge".

Ces détails, on peut les découvrir aussi durant les promenades puisqu’un parcours didactique est installé tout au long des parcours afin d’en apprendre plus sur les vergers et leur culture.

Un évènement qui se déroule en partenariat avec le Relais pour la vie jusqu'au mardi 19 avril, la promenade est gratuite mais libre à vous de faire un don à l’association sur place.