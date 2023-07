Brûly-de-Pesche : visitez le bunker dans lequel Hitler s'est terré pendant la bataille de France en juin 1940

Dans la grande forêt de la Thiérache belge, près de Couvin, se trouve un petit village qui vaut le détour. Brûly-de-Pesche, autrement dit BDP1940, est un site mémoriel et historique.

On ne le sait pas forcément, mais en mai 1940, le quotidien de ce village a basculé. Les Allemands cherchent en effet un lieu boisé, proche de la frontière française et d'un aérodrome pour établir leur QG. Ce sera Brûly-de-Pesche. Et cette décision pousse les habitants de la région à l'exode. En une semaine, l'aménagement du quartier général allemand est terminé. Hitler peut donc venir. Il y reste du 6 au 28 juin. Ces trois semaines ont laissé des marques. Parmi elles, le fameux bunker ! 600 m2 de béton armé, de sept mètres sur huit, entièrement recouvert d’un ciment de fibres de bois et de mousse pour ne pas être repéré par les avions. Il est tout petit, mais il fait un effet monstre aux visiteurs qui passent là. On y ressent en effet le poids de l'Histoire. Car il donne à voir comment l'ennemi a préparé son texte pour les conditions de paix de la bataille de France.

Brûly-de-Pesche est un site mémoriel, passeur d'Histoire, à voir absolument. On n'est pas là uniquement dans les pas d'Hitler. On y réfléchit, beaucoup. Et puis, on y découvre des archives incroyables : des photos, des documents et des films étonnants. De quoi rappeler ce qu'il s'est passé dans cet endroit tranquille et propice à la randonnée.

► Plus d'infos sur le site de Brûly-de-Pesche 1940