Brulingua & Wallangues : безкошковні курси мови | Des cours de langues gratuits

В світі діджиталізації ми все частіше, робимо будь що за допомогою нашого смартфона та комп'ютера.

Тому рамках Стратегії 2025 для Брюсселя була створена ініціатива Brulingua.

Brulingua — це ініціатива Actiris. Це додаток який пропонує всім жителям Брюсселя безкоштовне мовне навчання.

Усі жителі Брюсселя віком від 18 років можуть скористатися онлайн-курсами мови та індивідуальними тренінгами.

Brulingua пропонує можливість навчання 24 мовами, включаючи англійську, голландську, французьку та німецьку, в автономному, динамічному та інтерактивному режимі.

Brulingua підтримує Україну та тих хто прибуває до Бельгії

Тому вже кілька місяців платформа Brulingua також доступна безкоштовно для кожного українця, який прибуває до Брюсселя.

Щоб полегшити вивчення мови та навігацію на платформі чи додатку, Brulingua розвивається і тепер доступна українською як мовою інтерфейсу!

Всі бажаючі можуть перейти за посиланням https://brulingua.be/en/uk-support/ або скачати додаток на свій смартфон.

Така ж ініціатива, також, існує з боку Валлонії. Вся інформація (українською) за посиланням: https://www.wallangues.be/uk/