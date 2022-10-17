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Ukraine - Україна

Brulingua & Wallangues : безкошковні курси мови | Des cours de langues gratuits

il y a 38 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

В світі діджиталізації ми все частіше, робимо будь що за допомогою нашого смартфона та комп'ютера. 

Тому рамках Стратегії 2025 для Брюсселя була створена ініціатива Brulingua.
Brulingua — це ініціатива Actiris. Це додаток який пропонує всім жителям Брюсселя безкоштовне мовне навчання.

Усі жителі Брюсселя віком від 18 років можуть скористатися онлайн-курсами мови та індивідуальними тренінгами.

Brulingua пропонує можливість навчання 24 мовами, включаючи англійську, голландську, французьку та німецьку, в автономному, динамічному та інтерактивному режимі.

Brulingua підтримує Україну та тих хто прибуває до Бельгії

Тому вже кілька місяців платформа Brulingua також доступна безкоштовно для кожного українця, який прибуває до Брюсселя.

Щоб полегшити вивчення мови та навігацію на платформі чи додатку, Brulingua розвивається і тепер доступна українською як мовою інтерфейсу!

Всі бажаючі можуть перейти за посиланням https://brulingua.be/en/uk-support/ або скачати додаток на свій смартфон. 

Така ж ініціатива, також, існує з боку Валлонії. Вся інформація (українською) за посиланням: https://www.wallangues.be/uk/ 

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A l'ère de la numérisation, nous faisons faisons de plus en plus de choses à l'aide de notre smartphone ou de notre ordinateur. C'est pourquoi l'initiative Brulingua a été créée dans le cadre de la Stratégie 2025 pour Bruxelles.

Brulingua est une initiative d'Actiris. Il s'agit d'une application qui propose à tous les Bruxellois une formation linguistique gratuite.

Tous les Bruxellois de plus de 18 ans peuvent bénéficier de cours de langues en ligne mais aussi de formations individuelles.

Brulingua propose un apprentissage hors ligne, dynamique et interactif en 24 langues, dont l'anglais, le néerlandais, le français et l'allemand.

Brulingua soutient l'Ukraine et ceux qui arrivent en Belgique 

Ainsi, depuis plusieurs mois, la plateforme Brulingua est également accessible gratuitement à tout Ukrainien arrivant à Bruxelles.

Pour faciliter l'apprentissage des langues et la navigation sur la plateforme ou l'application, Brulingua se développe et est désormais disponible en ukrainien comme langue d'interface.

Plus d'informations via ce lien: https://brulingua.be/en/uk-support/ Vous pouvez aussi télécharger l'application sur votre smartphone.

La même initiative existe évidemment du côté de la Wallonie. Toutes les infos (en ukrainien) via ce lien: https://www.wallangues.be/uk/  

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